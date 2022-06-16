TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu - Son Dakika
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TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu

16.06.2022 11:34
TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda adaylık için yeterli imzayı toplayan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda adaylık için yeterli imzayı toplayan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanı Murat Sancak, adaylık başvurusu yapan 9 isimden sadece Mehmet Büyükekşi'nin yeterli imzaya ulaştığını duyurdu.

Sancak; Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın'ın ise yeterli imzayı toplayamamaları nedeniyle aday olamadıklarını aktardı.

YORUMLAR
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TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği... TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği... TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği... TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği...
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu - Son Dakika
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