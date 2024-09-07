TFF'den Paralimpik Takıma Kutlama - Son Dakika
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TFF'den Paralimpik Takıma Kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya kazanan Paralimpik Milli Takımı'na kutlama mesajı yayımladı.

07.09.2024 22:34
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya kazanan Paralimpik Milli Takımı'na kutlama mesajı yayımladı.

TFF, Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda önemli başarılara imza atan Paralimpik Milli Takımı'nı kutladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, yarın kapanış töreniyle sona erecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz olmak üzere kazandığı 28 madalya ile 8. kez katıldığı paralimpik oyunlar tarihinin madalya rekorunu kırarak Fransa'da önemli bir başarıya imza attı.

Paris'te bizlere altın madalya gururu yaşatan Golbol Kadın Milli Takımı (Golbol), Öznur Cüre Girdi (Para okçuluk - Kadınlar makaralı yay), Umut Ünlü (Para yüzme - 50 metre serbest S3 ve 200 metre serbest S3), Mahmut Bozteke (Para tekvando - Erkekler K44 63 kilo) ve İbrahim Bölükbaşı (Para judo - Erkekler +90 kilo J2); gümüş madalya alan Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu ikilisi (Para okçuluk - Klasik yay karışık takım), Aysel Önder (Para atletizm - Kadınlar 400 metre T20), Muhammet Khalvandi (Para atletizm - Erkekler cirit atma F57), Abdullah Kayapınar (Para halter - Erkekler 49 kilo), Besra Duman (Para halter - Kadınlar 55 kilo), Kübra Korkut (Para masa tenisi - Kadınlar S7), Alican Özcan (Para tekvando - Erkekler K44 58 kilo), Fatih Çelik (Para tekvando - Erkekler K44 70 kilo), Gamze Gürdal (Para tekvando - Kadınlar K44 57 kilo) ve Aysel Özgan (Para atıcılık - Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) ile ülkemize bronz madalya getiren Fatma Damla Altın (Para atletizm - Kadınlar uzun atlama T20), Ecem Taşın Çavdar (Para judo - Kadınlar 48 kilo J1), Cahide Eke (Para judo - Kadınlar 48 kilo J2), Nazan Akın Güneş (Para judo - Kadınlar +70 kilo J1), Nazmiye Muratlı (Para halter - Kadınlar 45 kilo), Sibel Çam (Para halter - Kadınlar 73 kilo), Sevilay Öztürk (Para yüzme - Kadınlar 50 metre kelebek S5), Ali Öztürk (Para masa tenisi - Erkekler Sınıf 5), Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi (Para masa tenisi - Erkekler Sınıf 4 çiftler), Ebru Acer (Para masa tenisi - Kadınlar Sınıf 11), Meryem Betül Çavdar (Para tekvando - Kadınlar K44 52 kilo) ve Hakan Akkaya (Tekerlekli sandalye eskrim - Erkekler epe A kategorisi) başta olmak üzere, oyunlarda yarışıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımıza gönülden teşekkür ederiz. Halkımızı gururlandıran ve hepimize büyük mutluluklar yaşatan tüm sporcularımızı ve başarıda emeği olan herkesi tebrik eder, 2028 Paralimpik Oyunları'nda daha büyük başarılar kazanılmasını temenni ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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