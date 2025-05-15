Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur programını açıkladı. Rakiplerini eleyen Bandırmaspor ile Boluspor, yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Yarı final programı şöyle:
19 Mayıs Pazartesi
20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)
23 Mayıs Cuma
16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF Play-Off Yarı Finali: Boluspor - Bandırmaspor - Son Dakika
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