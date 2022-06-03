TFF, profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti - Son Dakika
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TFF, profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti

03.06.2022 16:23
TFF, profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine ilişkin olarak, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tescili yönünde karar aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de, Demir Grup Sivasspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tescil edilirken; Spor Toto Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20. sıraları alan Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesi kararlaştırıldı.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk 2'de bitiren MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan İstanbulspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi, 16, 17, 18 ve 19. basamakta yer alan Kocaelispor, Bursaspor, NasaDoge Menemenspor ve Balıkesirspor'un TFF 2. Lig'e düşürülmesi kararı alındı.

TFF 2. Lig müsabakaları sonunda Beyaz Grup'ta birinci sırada yer alan Pendikspor ile Kırmızı Grup'ta sezonu zirvede bitiren Sakaryaspor ve play-off maçları sonucunda başarılı olan Bodrumspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükseltilmesi, Beyaz Grup'ta 16, 17 ve 18. sıraları alan Akhisarspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Eskişehirspor takımları ile Kırmızı Grup'ta 17, 18, 19 ve 20. basamakta kalan Turgutluspor, Ergene Velimeşespor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve Kahramanmaraşspor'un TFF 3.Lig'e düşürülmesi karara bağlandı.

TFF 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grup'ta ilk sırada yer alan Batman Petrolspor, 2. Grubu zirvede bitiren Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta birinci olan Esenler Erokspor ile grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarı sağlayan Arnavutköy Belediyespor, İskenderunspor ve Fethiyespor'un TFF 2. Lig'e yükseltilmesine, 1.Grup'ta 15, 16, 17 ve 18. sıraları alan Kahta 02, Hendekspor, Başkent Gözgözler Akademi Futbol Kulübü ve Sancaktepe Futbol Kulübü, 2. Grubu 16, 17, 18 ve 19. basamakta tamamlayan Kızılcabölükspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Çarşambaspor ve Hacettepe, 3. Grubu 15, 16, 17 ve 18. sırada bitiren Mardin 1969, Modafen, Kardemir Karabükspor ve Ceyhanspor'un Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine karar verildi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 9 Bölge'de oynanan bölge birinciliği müsabakaları sonucunda Muş 1984 Muş Spor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediyespor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapancaspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'e yükseldi.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti - Son Dakika

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