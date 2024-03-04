TFF, Rizespor Stadyumunu Denetleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, Rizespor Stadyumunu Denetleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rizespor Kulübü'ne zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart Pazartesi günü yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar antrenman yapılmaması ve zeminde iyileştirme çalışmalarının hızlandırılması gerektiği belirtildi.

04.03.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rizespor Kulübü'ne zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart Pazartesi günü yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Rizespor Stadyumunu Denetleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ'da Yarışan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı
    16:20 Elazığ'da Yarışan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

    Elazığ'da Malatya Caddesi'nde yarışan iki otomobil sürücüsü, makas atarak tehlikeli hareketlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, KGYS görüntülerinden araçları tespit ederek cezai işlem uyguladı.

  • Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Divan Kurulu Toplantısı
    16:20 Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Divan Kurulu Toplantısı

    Beşiktaş Kulübü, 9 Mart Cumartesi günü Hilton İstanbul Bosphorus Konferans Merkezi'nde 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı saat 10.30'da başlayacak ve divan kurulu üyeliğine hak kazanan isimlere mazbataları teslim edilecek.

  • Gençlerbirliği ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı
    16:13 Gençlerbirliği ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta Dening ve Buğra Çağıran'ın attığı gollerle skor eşitlendi.

  • TFF Double Pass ile Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap başladı
    16:12 TFF Double Pass ile Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap başladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Double Pass firması iş birliğiyle yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nin ikinci etabında Sivasspor'u ziyaret etti. Proje kapsamında eğitimler ve toplantılar düzenlenirken, saha uygulamaları da gerçekleştirildi. Proje kapsamında diğer kulüplere de ziyaretler yapılacak.

  • Avusturyalı eski F1 pilotunun çalınan arabası İngiltere'de bulundu
    16:06 Avusturyalı eski F1 pilotunun çalınan arabası İngiltere'de bulundu

    Londra Metropolitan Polisi, Avusturyalı eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'in 1995 yılında çalınan lüks arabasının İngiltere'de bulunduğunu açıkladı. Arabanın çalıntı olduğu Ferrari tarafından ihbar edilmiş ve polis tarafından incelenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

  • Türkiye'nin Tek Sabit Arenalı Espor Merkezi Açıldı
    16:03 Türkiye'nin Tek Sabit Arenalı Espor Merkezi Açıldı

    Talas Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin tek sabit arenalı espor merkezi olan 'Espor ve İnovasyon Merkezi' açıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Yenilikçi fikirleri çocukların ortaya koyabilecekleri ortamlar oluşturacağız' dedi.

  • Bursaspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarını tamamladı
    16:02 Bursaspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarını tamamladı

    Bursaspor, TFF 2. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adıyaman FK maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım, Adıyaman'a hareket etmek üzere yola çıkacak.

  • Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarını önlemek için bilgilendirme çalışmaları yapıyor
    15:56 Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarını önlemek için bilgilendirme çalışmaları yapıyor

    Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Keşan ilçesi İzzetiye Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlenen faaliyetlerde, temel trafik kuralları, trafik güvenliği ekipmanlarının doğru kullanımı ve traktör rops ve reflektör kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

  • Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını sürdürdü
    15:51 Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı öncesi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk, pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler, maç hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

  • TFF Süper Lig ekibini son kez uyardı: Ya zemininizi düzeltin ya da stadınızı kapatırım
    15:45 TFF Süper Lig ekibini son kez uyardı: Ya zemininizi düzeltin ya da stadınızı kapatırım

    TFF yetkilileri, Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan incelemelerin ardından zeminin düzeltilene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme çalıştırmaları yapılmazsa stadyumun kapatılacağını kulüp yetkililerine bildirdi. Rizespor'a 18.03.2024 tarihine kadar süre verildi.


15:39 Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak Erdoğan'ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak
15:19 Meteoroloji’den art arda uyarılar Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
15:58 Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere’nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:27 İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti Annenin feryatları yürek yaktı İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürek yaktı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 16:18:02. #1.13#
SON DAKİKA: TFF, Rizespor Stadyumunu Denetleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement