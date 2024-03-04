TFF, Rizespor Stadyumunu Denetleyecek

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarını önlemek için bilgilendirme çalışmaları yapıyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Keşan ilçesi İzzetiye Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlenen faaliyetlerde, temel trafik kuralları, trafik güvenliği ekipmanlarının doğru kullanımı ve traktör rops ve reflektör kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.