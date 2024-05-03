TFF, Seçimli Mali Genel Kurul Tarihinin Öne Çekilmesi Talebini Değerlendiriyor

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): "18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan imza sayısı 109, yine noter yolu ile imzasını çektiğini beyan eden kulüp sayısı 13, yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç olarak geçerli imza sayısı 94'tür. Hiçbir kulüp başkanı tüm profesyonel kulüpler adına karar verici, temsilci ya da sözcü değildir. Bir kulüp başkanının 136 imza topladık beyanının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi bu beyan kendisini bağlar." - İSTANBUL