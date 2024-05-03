TFF, Seçimli Mali Genel Kurul Tarihinin Öne Çekilmesi Talebini Değerlendiriyor - Son Dakika
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TFF, Seçimli Mali Genel Kurul Tarihinin Öne Çekilmesi Talebini Değerlendiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle ilgili olarak bugüne kadar noter yoluyla ulaştırılan imza sayısı 109 olduğunu açıkladı. Ayrıca, 13 kulübün noter yoluyla imzasını çektiği ve yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısının 2 olduğu belirtildi. TFF, kulüp başkanlarının tüm profesyonel kulüpler adına karar verici, temsilci ya da sözcü olmadığını vurgulayarak, bir kulüp başkanının beyanının kendisini bağlamadığını ifade etti.

03.05.2024 14:36
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): "18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan imza sayısı 109, yine noter yolu ile imzasını çektiğini beyan eden kulüp sayısı 13, yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç olarak geçerli imza sayısı 94'tür. Hiçbir kulüp başkanı tüm profesyonel kulüpler adına karar verici, temsilci ya da sözcü değildir. Bir kulüp başkanının 136 imza topladık beyanının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi bu beyan kendisini bağlar." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Seçimli Mali Genel Kurul Tarihinin Öne Çekilmesi Talebini Değerlendiriyor - Son Dakika

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