TFF, Süper Kupa karşılaşmasının tarihi ve yeri açıklandı - Son Dakika
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Spor

TFF, Süper Kupa karşılaşmasının tarihi ve yeri açıklandı

TFF, Süper Kupa karşılaşmasının tarihi ve yeri açıklandı

TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

23.03.2024 09:15  Güncelleme: 09:20
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TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Süper Kupa, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Kupa karşılaşmasının tarihi ve yeri açıklandı - Son Dakika

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