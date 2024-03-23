TFF, Süper Kupa karşılaşmasının tarihi ve yeri açıklandı

Marco Rossi: Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye'nin, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir performans sergilediğini söyleyerek, Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşündüğünü belirtti. Rossi ayrıca, Montella'nın harika işler yaptığını ve Türk Milli Takımı oyuncularının daha istekli ve mutlu şekilde oynadığını ifade etti.