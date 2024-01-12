TFF, MHK ile birlikte hakem atama sisteminde değişiklikler yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinde hakemler konusunda çeşitli değişikliklerin yapıldığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hakemlerin maçlara atanması konusunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, "2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek." ifadeleri kullanıldı.

VAR hakemlerinin sayısının 40'a yükseltildiğinin yer aldığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi." denildi.