TFF, Süper Lig'de VAR Kayıtlarını Yayınladı

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SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan 2 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 2 maç şu şekilde;

Beşiktaş - Bodrum FK

Göztepe - Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI:

Beşiktaş'ın sahasında Bodrum FK'yı konuk ettiği mücadelenin 62'nci dakikasında konuk ekibin atağında ceza sahası içi sol çaprazından Seferi'nin içeri çevirdiği topu Taylan Antalyalı kontrol etti. Ceza sahası içerisinde kontrolü sonrasında şutunu çeken Taylan'a Beşiktaş savunmasında Felix Uduokhai müdahale etti. Taylan Antalyalı bir süre yerde kalırken, konuk ekip bu pozisyonda penaltı bekledi. Oyunun durduğu bölümde karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararından vazgeçmedi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Evet, buradan savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağının ucuna bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı gösterebileceğin, bu basmayı bana net?

HAKEM: Taylan şutu çekmiş. Hocam, on dört numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. ve kontrolsüzlüğünü basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor. Hakem atışıyla oyunu başlatacağım.

VAR: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.