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TFF, Süper Lig'den 5 kulübü ve 2 futbolcuyu PFDK'ye sevk etti - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'den 5 kulübü ve 2 futbolcuyu PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ayrıca, Corendon Alanyaspor futbolcusu Leroy Johan Fer ve MKE Ankaragücü oyuncusu Eftan Bekiroğlu da kurula sevk edildi.

TFF, Süper Lig\'den 5 kulübü ve 2 futbolcuyu PFDK\'ye sevk etti
11.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:31
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Corendon Alanyaspor futbolcusu Leroy Johan Fer ile MKE Ankaragücü oyuncusu Eftan Bekiroğlu'nun da kurula sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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