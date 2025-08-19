TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Paylaştı

TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Paylaştı
19.08.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Süper Lig'in 2. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı; Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında kararlar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının 21. dakikasında hakem Ozan Ergün, 'potansiyel kırmızı kart incelemesi' için VAR monitörüne çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Ergün, Sanchez'e sert müdahalede bulunan Doh'a kırmızı kart gösterdi.

Kocaelispor - Samsunspor müsabakasının 36. dakikasında, Kocaelispor atağı sonrası hakem VAR'dan 'potansiyel penaltı incelemesi' önerisi aldı. Kenara gelerek pozisyonu bir kez daha izleyen Zorbay Küçük, ceza sahası içerisinde elle oynama belirlenemediği gerekçesiyle oyunu devam ettirdi.

Kocaelispor - Samsunspor müsabakasının 42. dakikasında hakem Zorbay Küçük, 'potansiyel kırmızı kart incelemesi' için bir kez daha VAR monitörüne çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Zorbay Küçük, Kocaelisporlu Petkovic'e ciddi faullü oyun nedeniyle kırmızı kartını çıkardı.

Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinin 90+1. dakikasında Cenk Tosun'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu VAR'ın uyarısıyla 'potansiyel penaltı incelemesi' için yeniden izleyen hakem Yasin Kol, rakip oyuncunun temasını belirleyerek sahaya döndü ve konuk ekip lehine penaltı çaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yerel Haberler, Galatasaray, Samsunspor, Teknoloji, Politika, YouTube, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan’ı kadrosuna kattı Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin’le ilgili söylediği olay oldu Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı
Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı

19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 20:48:44. #7.12#
SON DAKİKA: TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.