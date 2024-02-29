Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. Bu karar, futbol camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve yeni bir ihale sürecinin başlayacağı belirtildi.

29.02.2024 17:15
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Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal etti - Son Dakika
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