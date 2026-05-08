TFF Tahkim Kurulu Ceza Onadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF Tahkim Kurulu Ceza Onadı

08.05.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ederson'a verilen 3 maç men cezası onandı, Galatasaray'a da 700 bin lira ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezasını onadı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışındaki 3 maçlık cezanın yanı sıra çeşitli nedenlerden verilen toplam 480 bin lira para cezası da onandı.

Ayrıca kurul, Galatasaray'a farklı sebeplerden verilen toplam 700 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

Trendyol 1. Lig'de ise Manisa FK'li futbolcu Yasin Güreler'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 maç men cezası onandı.

Kurul, Özbeyli Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin lira para cezasını onadı.

Amed Sportif Faaliyetler'e çeşitli ihlallerden dolayı verilen toplam 266 bin lira para cezası onanırken kulübe stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin lira para cezasının 150 bin liraya düşürülmesine hükmedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu Ceza Onadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 00:16:50. #7.12#
SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu Ceza Onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.