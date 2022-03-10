TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadı

10.03.2022 18:16
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaray'a verdiği para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaray'a verdiği para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı PFDK'nin Galatasaray'a verdiği 105 bin lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı takımın aldığı batı tribünü 102 ve 124 numaralı blokta yer alan seyircilerin Passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edilmesi yönündeki PFDK kararını da onadı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 105 bin lira para cezasını onadı - Son Dakika


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