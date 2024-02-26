TFF Tahkim Kurulu, Mauro Icardi'nin cezasını onayladı - Son Dakika
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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Mauro Icardi'nin cezasını onayladı

TFF Tahkim Kurulu, Mauro Icardi\'nin cezasını onayladı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasının onandığını duyurdu.

26.02.2024 17:42
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasının onandığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mauro Icardi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Mauro Icardi'nin cezasını onayladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu, Mauro Icardi'nin cezasını onayladı - Son Dakika
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