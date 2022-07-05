TFF; Tahkim, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu talimatlarında değişiklikler yaptı - Son Dakika
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TFF; Tahkim, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu talimatlarında değişiklikler yaptı

05.07.2022 09:29
TFF; Tahkim, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu talimatlarında değişiklikler yaptı

Kriterlerden biri toplamda 8 yıl ve üzeri TFF Hukuk Kurullarında görev yapmamış olmakİstanbul DHA - TFF Yönetim Kurulu; Tahkim, Futbol Disiplin, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu talimatında değişiklik yapılmasına karar verdi.

Kriterlerden biri toplamda 8 yıl ve üzeri TFF Hukuk Kurullarında görev yapmamış olmak

İstanbul DHA - TFF Yönetim Kurulu; Tahkim, Futbol Disiplin, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu talimatında değişiklik yapılmasına karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Tahkim, Profesyonel ve Amatör Futbol Disiplin, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu başkanları ile asıl ve yedek üyelerinin taşıması gereken zorunlu ve tercih sebebi kriterler şöyle belirlendi:

Seçilecek başkan, asıl ve yedek üyelerin taşıması zorunlu kriterler; (a) En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olmak,(b) Toplamda 8 yıl ve üzeri TFF Hukuk Kurullarında görev yapmamış olmak,(c) En az bir üyenin hakim veya savcılık mesleki tecrübesi bulunması,(d) Avukat olmaları halinde bağlı bulundukları barolardan disiplin cezası almamış olmak,(e) Göreve başlamadan önce mal beyanı sunmak,(f) En az bir üyenin hukuk fakültelerinde öğretim görevlisi olması,(g) Arşivli adli sicil kaydı sunmak,(h) TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan kulüplerin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olmaması, (i) TFF'ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışmaması, (j) TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir kurulunda ya da Genel Sekreterliğinde görevli olmaması,

Tercih sebebi kriterler;(a) Hukuk alanında veya Spor Hukuku  alanında Yüksek lisans mezunu olması, (b) Üyelerden en az birinin Ceza Hukuku alanında tecrübe sahibi olması,

(c) Üyelerden en az birinin kadın olması,


YORUMLAR
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Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Etik Kurulu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF; Tahkim, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm ve Etik Kurulu talimatlarında değişiklikler yaptı - Son Dakika

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