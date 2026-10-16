TFF, Ünver ve İstanbul seli için 16-19 Ekim maçlarında saygı duruşu yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski TFF başkanı Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için 16 Ekim-19 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıplarımız nedeniyle 16 Ekim-19 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.