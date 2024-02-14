TFF ve Kulüpler Birliği Yayın İhale Komisyonu çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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TFF ve Kulüpler Birliği Yayın İhale Komisyonu çalışmalarını sürdürdü

TFF ve Kulüpler Birliği Yayın İhale Komisyonu çalışmalarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi için bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdü. İhale kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının yayın hakları değerlendirildi. İhale sürecinin 29 Şubat 2024'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

14.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:55
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İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdü.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Dursun Özbek ile Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ile Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirildiği toplantıda, Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplere daha fazla gelir yaratacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularıyla beraber futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri de karşılaştırılmalı olarak masaya yatırıldı.

İHALE KAPALI TEKLİF VE PAZARLIK USULÜYLE YAPILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri hakkında düzenlenen ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılıyor.

SÜRECİN 29 ŞUBAT TARİHİNE KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Öte yandan Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin ihalenin 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

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