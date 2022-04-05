TFF ve TÖSSFED'den Türkiye'nin Peru Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika
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TFF ve TÖSSFED'den Türkiye'nin Peru Büyükelçiliğine ziyaret

05.04.2022 14:32
TFF ve TÖSSFED'den Türkiye'nin Peru Büyükelçiliğine ziyaret

Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası için Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği özel sporcular bünyesindeki TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile Türkiye Özel Sporcular Spor...

Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası için Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği özel sporcular bünyesindeki TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Türkiye'nin Lima Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun ile bir araya gelen Gürsoy ve Aydın, şampiyonanın başlamasından itibaren ay-yıldızlı ekibe destek veren elçilik çalışanlarına teşekkür etti ve milli takım forması takdim etti.

Şampiyonadaki ilk maçında Şili'yi 6-3 mağlup eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Uruguay kafilesindeki sporcularda çıkan rahatsızlıklardan dolayı 2 kez ertelenen maçını bugün oynayacak. Milli takım, gruptaki son maçında ise yarın Brezilya ile karşılaşacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Down Sendromlular, Türkiye, Peru, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF ve TÖSSFED'den Türkiye'nin Peru Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF ve TÖSSFED'den Türkiye'nin Peru Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika
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