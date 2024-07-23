TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti - Son Dakika
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Spor

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF\'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde yer alan Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti. Saral "İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla TFF yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.

23.07.2024 12:23
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde yer alan Bayram Saral istifasını duyurdu.

Seçimden 5 gün sonra görevinden ayrılan Saral mesajında şu ifadeleri kullandı; "Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinden başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde, Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonucunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kazanmıştır.

Bu mücadele sürecinde şiarımız 'adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim' vaadi olmuştur.

TFF'nin yeni yönetiminde depremi! Seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
Bayram Saral.

İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.

Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: ibrahim başkana Güvenimiz Tam yalnız başkan senden ricamız Beşiktaş ve fenerbahçe bu sene avrupadan kupa almak için var gücüyle mücadele edicek superligde aynı haftaya gelen kritik müsabakalar tereddüt edilmeden ertelensin bu bir milli durumdur bu ülkeye getireceğimiz kupalar tüm Türkiyeyi gururlandıracaktır 32 28 Yanıtla
    Yunuss Bayern: Emredersiniz ferhat beyin görüşünü kendisine ilettik. Tff’den dönüş bekliyoruz 19 13 Okan: Beşiktaş Avrupa'da kupa alırsa süper olur ama temennim 8 yememesidir 2 1
  • Ali İzzet Aşrak: geçmişinde futbol kulübü başkanlığı yapmış bir kimse adil bir yöneticilik yapamaz taraflı olur 32 8 Yanıtla
  • yasir kamer: bence futbol federasyonu başkanı bir yerli ve milli futbolcu veya teknik direktörlerimizden olmalı. Bunların hepsi kendi ve kendi takımlarının veya kendilerini oraya getirenlerin menfaatini düşünürler 12 1 Yanıtla

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