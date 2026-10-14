TFF, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programını 27-29 Ekim için açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programını 27-29 Ekim için açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programını 27-29 Ekim için açıkladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programını duyurdu. Müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak; programda Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor, Kocaelispor-Mazıdağı Fosfat Spor ve Eskişehirspor-Iğdır FK gibi eşleşmeler yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası 3. tur programı şöyle:

27 Ekim Salı

13.00 Ağrı 1970 Spor - İstanbulspor

13.30 Etimesgut Spor - Gaziantep FK

13.30 İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal Spor

15.00 Adana Adaletgücü Spor - MKE Ankaragücü

15.00 Yeni Mersin İY - Muş Spor Kulübü

15.00 Elazığspor - Erciyes 38 Futbol

15.00 Orduspor 1967 - Van Spor FK

15.00 Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor

15.30 Boluspor - Karşıyaka

18.00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Spor

20.30 Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor

28 Ekim Çarşamba

13.30 Kars 36 Spor - Antalyaspor

13.30 Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor

13.30 Pazarspor - Aliağa Futbol

13.30 Ankaraspor - Kırklarelispor

13.30 GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları

13.30 Düzcespor - Isparta 32 Spor

13.30 Güzide Gebze Spor - Malatya Yeşilyurt Spor

13.30 Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 Serik Spor Futbol - Hakkari Zap Spor

13.30 İnegölspor - Sebat Spor

13.30 Eskişehir Anadolu Spor - 68 Aksaray Belediye Spor

15.00 Adana 01 FK - Kütahyaspor

15.00 Balıkesirspor- Arnavutköy Bld. FSK

15.00 Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor

15.00 Menemen FK - Karacabey Belediye Spor

15.00 Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor

15.00 Şanlıurfaspor - Gölcükspor

15.00 Fatih Karagümrük - Somaspor

15.30 Fethiyespor - Eyüpspor

18.00 Sakaryaspor - Bursa Yıldırım Spor

20.30 52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK

29 Ekim Perşembe

13.30 Bitlis 1916 Futbol - Kayserispor

15.30 Gençlerbirliği - Karaköprü Bld. Spor

18.00 Kasımpaşa - Çorlu Spor 1947

20.30 Eskişehirspor - Iğdır FK

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıEskişehirsporİstanbulsporKocaelispor29 EkimIğdırAğrıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Barcelona taraftarından RAMS Park’ta olay hareket Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:54:11. #.0.2#
SON DAKİKA: TFF, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programını 27-29 Ekim için açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei