TFF\'ye meydan okumuştu! PFDK\'dan Mahmut Uslu\'ya kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı sonrasında hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösteren Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu hakkında disiplin süreci başlatıldı.

SERT SÖZLERİ PAHALIYA PATLADI

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, takımın iki penaltısının verilmediğini savunmuş ve federasyonun erteleme taleplerini reddetmesini eleştirmişti. Uslu’nun maç sonunda sarf ettiği, "Bu şekilde bu lig devam etmez, aklınıza gelecek her şeyi yaparız; bu kadar gözü kararttık!" ifadeleri spor gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Uslu’nun karşılaşma sonrası yaptığı bu hakem ve TFF karşıtı açıklamaları inceleyerek dosyasını disipline gönderdi. Mahmut Uslu, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdidi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. sarı-lacivertli yöneticinin alacağı cezanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.