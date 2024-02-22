TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak Müsabakası Antalya'da Başladı - Son Dakika
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TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak Müsabakası Antalya'da Başladı

TGF Türkiye Golf Turu\'nun 2. Ayak Müsabakası Antalya\'da Başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak müsabakası, Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyona 13 golf kulübünden 36 sporcu katılıyor. TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak müsabakası yarın oynanacak ikinci raund müsabakalarıyla devam edecek.

22.02.2024 16:31
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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak müsabakası, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyona 13 golf kulübünden 36 sporcu katılıyor.

TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak müsabakası yarın oynanacak ikinci raund müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak Müsabakası Antalya'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak Müsabakası Antalya'da Başladı - Son Dakika
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