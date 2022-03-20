TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakası tamamlandı - Son Dakika
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TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakası tamamlandı

20.03.2022 18:12
TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakası tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı, Antalya Serik'te oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı, Antalya Serik'te oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Kaya Palazzo Golf Sahası'nda oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı. TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakasının final raundunun sonunda erkeklerde Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Taner Yamaç toplamda 220'şer (+7) gross skor oynayınca, aralarında bir play off maçı düzenlendi. Toplamda 5 çukur oynanan Play off'un sonunda, Can Gürdenli birinci oldu. Taner Yamaç ikinci sırada yer alırken, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 231 (+18) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden İrem Demir toplamda 228 (+15) gross skorla birinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Sualp toplamda 235 (+22) gross skorla ikinci olurken, Ankara Golf Kulübü'nden Deniz Kaya ile İGGA'dan Zeybep Denizci toplamda 238 (+25) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağının sonunda, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödüllerini aldılar.

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TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakası tamamlandı

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Antalya, Türkiye, Golf, Tgf, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu 4. Ayak müsabakası tamamlandı - Son Dakika


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