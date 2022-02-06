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TGF Yerel Yıldızlar Turu'nun Antalya ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika

TGF Yerel Yıldızlar Turu'nun Antalya ilk ayağı tamamlandı

06.02.2022 22:21
TGF Yerel Yıldızlar Turu'nun Antalya ilk ayağı tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Yerel Yıldızlar Turu'nun Antalya 1. ayağı sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Yerel Yıldızlar Turu'nun Antalya 1. ayağı sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen Antalya bölgesi müsabakalarının 1. ayağında, 8 kulüpten 20'si kadın 31 sporcu mücadele etti.

İki gün süren turnuvada sporcular 36 çukurda yarıştı.

Turnuvayı erkekler A kategorisinde 157 net skorla National BGK'den Latif Çam birinci tamamladı. 160 net skorla Olympos Golf Kulübünden Berk İpeker ikinciliği, 160 net skorla Hüseyin Şen ise üçüncülüğü elde etti.

Erkekler B kategorisinde 60 stableford skorla Olympos Golf Kulübünden Muhsin Aras Biçer birinci, 60 stableford skorla Çağlar Efe Gezgin ikinci, 55 stableford skorla Gökbey Kızarmaz üçüncü oldu.

Genç kızlar A kategorisinde 153 net skorla Regnum Golf Kulübünden Hatice Kübra Ertan birinci sırayı aldı. 153 net skorla National BGK'den Bahriye Akıncı ikinciliği, 154 net skorla Alanya Golf Kulübünden Eşe Nur Sarı ise üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlar B kategorisinde 72 stableford skorla Ayşe Altıntaş birinci, 66 stableford skorla Antalya Bahçeşehir Koleji'nden Asya Altıntaş ikinci, yine 66 stableford skorla Sueno Golf Kulübünden Selen Çağlar üçüncü oldu.

Yerel Yıldızlar Turu'nun Antalya 2. ayak mücadelesi 11-12 Haziran'da yapılacak.

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Antalya, Turizm, Golf, Tgf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TGF Yerel Yıldızlar Turu'nun Antalya ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika Spor


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