TGGF Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Şükrü Kazan atandı - Son Dakika
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TGGF Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Şükrü Kazan atandı

TGGF Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Şükrü Kazan atandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi üzerine, Şükrü Kazan başkanlık görevine atandı. Kurul üyeleri ise görevlerine devam edecek. Ayrıca Sabri Geçer ve Yaşar Kale, Yağlı Güreş Gözlemciler Kurulu üyeliğine atandı.

27.05.2024 14:31
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Şükrü Kazan getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği ve bu talebin yönetim kurulunca uygun görüldüğü belirtildi.

Yılmaz'ın yerine başkanlık görevine Şükrü Kazan'ın atandığı, kurul üyelerinin ise görevine aynen devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca Sabri Geçer ve Yaşar Kale'nin, Yağlı Güreş Gözlemciler Kurulu üyeliğine atandığının bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TGGF Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Şükrü Kazan atandı - Son Dakika
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