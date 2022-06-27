Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak - Son Dakika
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Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak

27.06.2022 20:04
Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak

Bir dönem Akhisarspor'daki forma giyen Theofanis Gekas, futbol direktörü olarak kulübe geri döndü. Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır." sözlerine yer verildi.

Akhisarspor, efsane golcüsü Theofanis Gekas'ı futbol direktörü olarak kulübe geri getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada detayların kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

"RESMİ SÖZLEŞME ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZALANACAK"

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

GEKAS, AKHİSARSPOR İLE 42 MAÇA ÇIKACAK

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve aynı sezon küme düşen Akhisarspor, geride bıraktığımız sezonda ise TFF 3. Lig'e düşmüştü. Akhisarspor ile 42 maça çıkan ve performansı ile kulüp tarihinin en sevilen oyuncularından biri olmayı başaran Gekas ise Ege temsilcisi ile 25 gol atmıştı.

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SON DAKİKA: Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak - Son Dakika
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