THF bünyesinde "Mini ve Sokak" ile "Kadın Hentbol" kurulları oluşturuldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) bünyesinde ilk defa Mini ve Sokak Hentbol Kurulu ile Kadın Hentbol Kurulu oluşturuldu.

THF'den yapılan açıklamaya göre, hentbolu tüm yaş gruplarında çocuklarla buluşturmayı hedefleyen Mini ve Sokak Hentbol Kurulu, her çocuğun eline hentbol topunun dokunmasına ve oynanabilen her alanda hentbol oynanmasına fırsat verecek etkinliklerde bulunmak amacıyla oluşturuldu.

Hentbolda eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir spor yapısının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürecek Kadın Hentbol Kurulu ise her görev ve kademede nitelikli kadın paydaşların sayısını artırmayı amaçlıyor.

Kadın Hentbol Kurulu ayrıca ülke genelinde kız çocuklarının ve kadınların spor alanlarında, sporcu, yönetici, antrenör gibi her temsil kademesinde yer almaları konusunda önlerine çıkabilecek engellerin belirlenerek aşılması konusunda çözüm önerileri hazırlayacak.

THF Yönetim Kurulunun aldığı karara göre kurullar şu üyelerden oluştu:

Mini ve Sokak Hentbol Kurulu

Çetin Tiryaki

Mustafa Gödek

İsmail Bayraktar

Sait Babaoğlu

Cengiz Kesici

Murat Dur

Tuğçe Handan Demirel

Kadın Hentbol Kurulu

Güneş Viter

Elif Köse

Elif Demir

Hafize Tezcan

Nalan Filiz Aksakal

Seyhan Kaloshi

Ceren Aydın