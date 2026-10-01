THF, Hentbol Süper Lig'de kadınlarda 5. hafta, erkeklerde 6. hafta programını duyurdu

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5'inci, Erkekler Süper Lig'de ise 6. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig:

Yarın: (2 Ekim)

12.00 Ortahisar Belediyespor-Göztepe (Beşirli)

3 Ekim Cumartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Çamlıca)

10 Ekim Cumartesi:

17.00 Yalıkavak-Odunpazarı (Bodrum Binnaz Karakaya)

14 Ekim Çarşamba:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Manisa)

Erkekler Süper Lig:

3 Ekim Cumartesi:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

17.00 Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş (THF Serdar Seymen)

17.00 Spor Toto-Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Güneysuspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Güneysu)

5 Ekim Pazartesi:

17.00 Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlik (Üçevler)