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THF Kadın Kurulu tarafından hazırlanan 'Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu' yayımlandı - Son Dakika
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THF Kadın Kurulu tarafından hazırlanan 'Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu' yayımlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadın Kurulu tarafından hazırlanan 'Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu'nun ilki yayımlandı. Rapora göre, federasyonda kadın yönetim kurulu sayısı ve alt kurullardaki kadın üye sayısı artış gösterdi. Türk hentbolunda kadınların görev alma oranlarının arttığı belirtilen rapor, sporda toplumsal cinsiyet eşitliği için stratejik çalışmaların önemini vurguluyor.

THF Kadın Kurulu tarafından hazırlanan \'Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu\' yayımlandı
09.01.2024 - 15:21,
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadın Kurulu tarafından hazırlanan "Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu"nun ilki yayımlandı.

THF tarafından 2 Şubat 2022'de bir spor federasyonunda ilk defa "Kadın Kurulu"nun kurulduğu hatırlatılan rapora göre, federasyonda 2021-2024 dönemi kadın yönetin kurulu sayısını 2018-2021 dönemine oranla yüzde 13,33 artış sağlandı. Aynı dönemlere ait alt kurullardaki kadın üye sayısı ise yüzde 21 arttı.

Türk hentbolunda antrenörlerde, gözlemcilerde ve hakemlerde kadınların görev alma oranlarının arttığı bilgisi verilen raporla ilgili THF Kadın Kurulu Başkanı Güneş Viter, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği için hangi stratejik alanlarda öncelikli çalışmalar yürütülmesi gerekliliğini takip etmek için hazırlanan toplumsal cinsiyet eşitliği verilerinin, her yıl düzenli olarak izlenme ve değerlendirmesinin yapılmasını planlıyoruz. Elde edilen veriler, spor kurumlarının karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin halen yetersiz olduğunu fakat izlenen eşitlikçi politika ve eylem planlarının kadın temsilleri konusunda önümüzdeki dönemler için umut vaat ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: THF Kadın Kurulu tarafından hazırlanan 'Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu' yayımlandı - Son Dakika
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