Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğraf paylaşarak aldı

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, aldattığı ve halen gönlü olduğu Sophia Thomalla'dan tokat gibi cevap aldı. Thomalla, defalarca kez özür dileyen Karius'u affetmeyip hayatına devam etti.

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Thomalla, sosyal medyadan tenisçi Alexander Zverev'le samimi olduğu kareyi paylaştı. Kumsalda yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş yatan Thomalla, adeta 'umudunu kes' mesajı verdi.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Karius, yediği gollerle saç baş yoldurmuştu. Alman kaleci saha içindeki performansıyla değil, saha yaşantısındaki olaylarıyla gündeme gelmişti.