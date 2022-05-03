Thomas Müller, Bayern Münih ile sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Thomas Müller, Bayern Münih ile sözleşmesini uzattı

03.05.2022 23:06
Thomas Müller, Bayern Münih ile sözleşmesini uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 32 yaşındaki forveti Thomas Müller ile 2024 yazına kadar sözleşme uzattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 32 yaşındaki forveti Thomas Müller ile 2024 yazına kadar sözleşme uzattı.

Alman kulübüyle sözleşme uzattıktan sonra yaptığı açıklamada Müller, "Bayern Münih ile olan sözleşmemi bugün 2024'e kadar uzattığım için çok mutluyum." dedi.

Müller, Bavyeralılar ile 11 Bundesliga şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı ve altı kez DFB Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Bayern Münih ile çıktığı 624 maçta 226 gol kaydetti.

Müller, Brezilya'daki 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.

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Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Thomas Müller, Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Thomas Müller, Bayern Münih ile sözleşmesini uzattı - Son Dakika


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