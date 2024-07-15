Thomas Müller Milli Takım Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika
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Thomas Müller Milli Takım Kariyerini Sonlandırdı

Alman futbolcu Thomas Müller, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son kez Almanya Milli Takımı formasını giydikten sonra milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Müller, 131 milli maçta 45 gol ve 41 asistlik skor katkısıyla oynadığı milli takım kariyerine teşekkür etti.

15.07.2024 17:34
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Alman futbolcu Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Almanya Milli Takımı formasını son kez giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, milli takım kariyerini sonlandırdı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müller, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim" ifadelelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Thomas Müller Milli Takım Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika

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