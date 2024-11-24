Thomas Reis: Sonuç Performansımızdan İyiydi - Son Dakika
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Thomas Reis: Sonuç Performansımızdan İyiydi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor maçından 1 puanla ayrılmalarını değerlendirdi.

24.11.2024 19:19
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- Thomas Reis: "Sonuç gösterdiğimiz performanstan daha iyiydi"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, iyi oynamamalarına rağmen Alanyaspor maçından 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Sonuç gösterdiğimiz performans açısından iyiydi. İyi bir oyun oynayamadık. İlk yarıyı önde kapattık. Ancak ilk yarı son bölümde çok pasif oynadık. İkinci yarıda agresif baskı ve savunma yapmamız gerektiğini konuştuk. Devre arasından sonra hemen gol yedik. Oyunda genel anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Sonuçta yenemiyorsanız da yenilmemek önemlidir. Umarım Bodrum maçında istediğimiz oyunla istediğimiz sonucu alırız. Holse ve Bennasser bizimle değildi. Bu oyuncuların yokluğu da bizi olumsuz etkiledi" dedi.

Üç milli takım arasından sonra puan kaybetmeleriyle ilgili soruya Reis, "Bizim gibi takımlar için milli ara dönüşü kolay değil. Transfer yasağı var ve kadro geniş değil. Uzun seyahat sonrası milli takımlarından dönen oyuncuların yorgun gelmesi bizim açımızdan verimli olmuyor. Diğer takımların kadrosu daha geniş olduğundan onlar bu durumu daha iyi değerlendiriyor. Fenerbahçe maçı da milli takım arasından sonra oynanmıştı. O maçta çok iyi oynamıştık ama diğer milli maç aralarından sonraki maçlarda istediğimiz oyunu oynayamadık. Holse'de de bir kas ağrısı vardı. O yüzden bugün kadroda kendisine yer vermedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Thomas Reis: Sonuç Performansımızdan İyiydi - Son Dakika

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