Thomas Reis, Trabzonspor U19 antrenmanında gençlere 'karar sizin' mesajı verdi - Son Dakika
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Thomas Reis, Trabzonspor U19 antrenmanında gençlere 'karar sizin' mesajı verdi

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Thomas Reis, Trabzonspor U19 antrenmanında gençlere \'karar sizin\' mesajı verdi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, U19 antrenmanını ziyaret ederek genç futbolculara A takım hedefleri ve gelişim konusunda tavsiyelerde bulundu. Reis, A takımla antrenmana çıkan Mustafa Kuzey Akçay'ı örnek göstererek 'karar sizin olacak' dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili takımın U19 ekibinin antrenmanını ziyaret ederek genç futbolcularla bir araya geldi.

U19 Takımı'nın teknik heyeti ve futbolcularıyla sohbet eden Alman teknik adam, genç oyunculara gelişim ve A takım hedefleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Karar sizin olacak"

Bazı genç futbolcuların A takımla antrenmanlara çıktığını ve Avrupa maçında forma şansı bulduğunu hatırlatan Reis, üst seviyede çalışmanın önemine dikkat çekti.

Mustafa Kuzey Akçay'ın A takımla birlikte yer almasını örnek gösteren Reis, "Bu da bizim ne kadar ilgili olduğumuzu gösteriyor. Umuyorum Kuzey, dakika alan tek kişi olmayacak. Umuyorum hep bu sahada değil, bazen bizimle de olacaksınız. Ama karar sizin olacak, sadece benim değil" ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara sağlık, gelişim ve birliktelik mesajı veren Reis, teknik heyete güvenmeleri gerektiğini belirterek, "Birlikte kalmaya, gelişmeye ve hocalara güvenmeye devam edin. Her zaman sizin hakkınızda bilgiler alacağım" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
TrabzonsporThomas ReisSporSon Dakika

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