Thomas Reis, Trabzonspor'un Freiburg'a 1-0 yenildiği maçı önlenebilir buldu - Son Dakika
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Thomas Reis, Trabzonspor'un Freiburg'a 1-0 yenildiği maçı önlenebilir buldu

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Thomas Reis, Trabzonspor\'un Freiburg\'a 1-0 yenildiği maçı önlenebilir buldu
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 yenilerek Thomas Reis yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Reis, maçın önlenebilir olduğunu belirterek analiz yapacaklarını ve yeni bir seri başlatacaklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, alınan mağlubiyetin kendileri adına önlenebilir olduğunu belirterek, "Bu ilk yenilgimiz. Bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası kendine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alman çalıştırıcı, maçın başında istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirterek, "Çok acı ve 90 dakikanın geneline bakıldığında gereksiz bir mağlubiyet. Bir kez daha maça iyi giremedik. İlk dakikalar yeterince iyi değildi ve bunun gelecekte kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Kendi hatamızla yaptığımız bir kornerden gol yedik" diye konuştu.

"İkinci yarıda oyunu lehimize çevirdik"

İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Reis, "İkinci yarıda oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yüzde yüzlük bir gol şansımız vardı ancak maalesef değerlendiremedik. Sonuçta bu ilk yenilgimiz. Önlenebilirdi. Ama bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Thomas ReisTrabzonsporKonferansFreiburgSporSon Dakika

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