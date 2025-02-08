Thunder, Raptors'ı Geçti - Son Dakika
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Thunder, Raptors'ı Geçti

Thunder, Raptors'ı 121-109 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Jalen Williams 27 sayı attı.

08.02.2025 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors'ı 121-109 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'de 7 maç yapıldı. Batı Konferansı lideri Thunder konuk ettiği Raptors'ı 12 sayı farkla yendi.

Thunder'da Jalen Williams 27 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Scottie Barnes, 21 sayı ile maçı tamamladı.

Devin Booker'dan 47 sayı

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns konuk ettiği Utah Jazz'ı 135-127 yendi.

Suns'ta Devin Booker, 47 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ile maçın yıldızı oldu.

Jazz'da ise John Collins 21 sayı, Lauri Markkanen 20 sayı kaydetti.

Adem Bona'dan 2 sayı

Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 125-112 mağlup etti.

Pistons'ta Malik Beasley, 36 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırarken Tobias Harris ise 22 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.

76ers'ta ise Tyrese Maxey, 27 sayı atarken milli oyuncu Adem Bona 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets- San Antonio Spurs: 117-116

Washington Wizards- Cleveland Cavaliers: 124-134

Atlanta Hawks- Milwaukee Bucks: 115-110

Brooklyn Nets- Miami Heat: 102-86

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 125-112

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 121-109

Phoenix Suns-Utah Jazz: 135-127

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Thunder, Raptors'ı Geçti - Son Dakika

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