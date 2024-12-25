THY Avrupa Ligi'nde 18. Hafta Maçları Başlıyor

Spor

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin ikinci devresi, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın ve 27 Aralık Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Oynadığı son 3 maçı kazanarak 10 galibiyete ulaşan 7. sıradaki Anadolu Efes, yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Son 2 karşılaşmayı kaybeden bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyetle 5. sırada bulunduğu ligde Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, 27 Aralık Cuma günü TSİ 22.30'da Belgrad Arena'da oynanacak.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 ALBA Berlin (Almanya)- Real Madrid (İspanya)

21.00 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)

27 Aralık Cuma:

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)- Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)- Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Puan durumu:

TAKIM O G M A Y AV 1 Paris Basketbol 16 11 5 1389 1338 51 2 Monaco 17 11 6 1467 1382 85 3 Olympiakos 17 11 6 1450 1380 70 4 Bayern Münih 17 11 6 1498 1484 14 5 Fenerbahçe Beko 16 10 6 1246 1265 -19 6 Panathinaikos AKTOR 17 10 7 1467 1400 67 7 Anadolu Efes 17 10 7 1445 1388 57 8 Zalgiris 17 10 7 1308 1275 33 9 Kızılyıldız 17 9 8 1408 1378 30 10 Barcelona 17 9 8 1432 1411 21 11 EA7 Emporio Armani Milan 17 9 8 1468 1468 0 12 Real Madrid 17 8 9 1417 1389 28 13 LDLC ASVEL 17 8 9 1399 1437 -38 14 Partizan 17 7 10 1380 1381 -1 15 Baskonia 17 7 10 1329 1385 -56 16 Virtus Segafredo Bologna 17 4 13 1366 1435 -69 17 Maccabi Playtika Tel Aviv 17 4 13 1426 1498 -72 18 ALBA Berlin 17 3 14 1334 1535 -201

Kaynak: AA