THY Avrupa Ligi'nde 18. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 18. Hafta Maçları Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nin ikinci devresi, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçlarıyla başlıyor.

25.12.2024 11:16
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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin ikinci devresi, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın ve 27 Aralık Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Oynadığı son 3 maçı kazanarak 10 galibiyete ulaşan 7. sıradaki Anadolu Efes, yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Son 2 karşılaşmayı kaybeden bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyetle 5. sırada bulunduğu ligde Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, 27 Aralık Cuma günü TSİ 22.30'da Belgrad Arena'da oynanacak.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 ALBA Berlin (Almanya)- Real Madrid (İspanya)

21.00 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)

27 Aralık Cuma:

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)- Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)- Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Puan durumu:

TAKIMOGMAYAV
1Paris Basketbol161151389133851
2Monaco171161467138285
3Olympiakos171161450138070
4Bayern Münih171161498148414
5Fenerbahçe Beko1610612461265-19
6Panathinaikos AKTOR171071467140067
7Anadolu Efes171071445138857
8Zalgiris171071308127533
9Kızılyıldız17981408137830
10Barcelona17981432141121
11EA7 Emporio Armani Milan1798146814680
12Real Madrid17891417138928
13LDLC ASVEL178913991437-38
14Partizan1771013801381-1
15Baskonia1771013291385-56
16Virtus Segafredo Bologna1741313661435-69
17Maccabi Playtika Tel Aviv1741314261498-72
18ALBA Berlin1731413341535-201

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 18. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika

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