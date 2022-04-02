THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Larkin - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Larkin

02.04.2022 15:45
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Larkin

Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk basketbolcusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk basketbolcusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Larkin, bu sezon 3'üncü, kariyerinde ise 14. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Larkin, Anadolu Efes'in sahasında 87-77 kazandığı ALBA Berlin maçında 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmayla oynadı.

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Kaynak: AA

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