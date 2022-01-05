THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes- Bayern Münih ve Kızılyıldız mts- Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid- UNICS Kazan, ALBA Berlin- Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova- Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.
Kaynak: AA
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