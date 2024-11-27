THY Euroleague 12. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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THY Euroleague 12. Hafta Başlıyor

THY Euroleague 12. Hafta Başlıyor

THY Euroleague'de 12. hafta, Zalgiris Kaunas - Baskonia maçı ile yarın başlıyor.

27.11.2024 10:15
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THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Zalgiris Kaunas, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. A. Efes ise Fransa deplasmanında ASVEL ile karşılaşacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da Monaco'yu konuk edecek. Bu hafta ayrıca El Clasico heyecanı yaşanacak ve Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak.

THY Euroleague'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Baskonia

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.30 Partizan - Olympiakos

22.30 Paris Basketbol - Virtus Bologna

22.45 Barcelona - Real Madrid

29 Kasım Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih

22.15 Panathinaikos - Monaco

23.00 ASVEL - A. Efes - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor THY Euroleague 12. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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