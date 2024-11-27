THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Zalgiris Kaunas, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. A. Efes ise Fransa deplasmanında ASVEL ile karşılaşacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da Monaco'yu konuk edecek. Bu hafta ayrıca El Clasico heyecanı yaşanacak ve Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak.
THY Euroleague'de 12. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Zalgiris Kaunas - Baskonia
22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv
22.30 Partizan - Olympiakos
22.30 Paris Basketbol - Virtus Bologna
22.45 Barcelona - Real Madrid
29 Kasım Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano
22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih
22.15 Panathinaikos - Monaco
23.00 ASVEL - A. Efes - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › THY Euroleague 12. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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