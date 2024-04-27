THY Euroleague play-off 2. maçların MVP'si Facundo Campazzo oldu - Son Dakika
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Spor

THY Euroleague play-off 2. maçların MVP'si Facundo Campazzo oldu

THY Euroleague play-off ikinci maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in Arjantinli basketbolcusu Facundo Campazzo seçildi. Campazzo, 24 sayı, 7 asist ve 4 ribaund ile oynayarak 33 verimlilik puanı elde etti.

27.04.2024 14:32
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THY Euroleague play-off 2. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in Arjantinli basketbolcusu Facundo Campazzo oldu.

THY Euroleague'de play-off ikinci maçlarının sona ermesinin ardından bu müsabakaların en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in evinde Baskonia'yı 101-90'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Arjantinli basketbolcu Facundo Campazzo'nun, play-off 2. maçların MVP'si seçildiği belirtildi. Campazzo maçta 24 sayı, 7 asist ve 4 ribaund ile oynadı ve 33 verimlilik puanı elde etti.

33 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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