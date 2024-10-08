THY ve Okyanus Kolejleri'nden 4 Yıllık İş Birliği - Son Dakika
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Spor

THY ve Okyanus Kolejleri'nden 4 Yıllık İş Birliği

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri ile 'Eğitim ve Sporda Birlikte Daha Yükseğe' anlaşması imzaladı.

08.10.2024 16:17
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Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri ile 4 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı.

THY Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri ile 'Eğitim ve Sporda Birlikte Daha Yükseğe' başlığıyla 4 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Kolejin Kemerburgaz'daki kampüsünde gerçekleştirilen imza törenine Kolej Genel Müdürü Lokman Demiray, THY Spor Kulübü Genel Müdürü Yavuz Kopuz, THY Voleybol Takımı İdari Menajeri Asuman Baş, THY Voleybol Takımı Başantrenörü Ze Roberto ile kaptan Roberta Ratzke ve Neriman Özsoy'un yanı sıra altyapı takım kaptanı Kardelen Kaya, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Lokman Demiray: "Hayallerimizin peşinde tutkuyla koşmaya devam ediyoruz"

THY Spor Kulübü ile profesyonel ortalık için bir arada olduklarını söyleyen Lokman Demiray, "Eğitimin tek taraflı, tek merkezden zihinsel gelişimine, eğitilen bir şey olduğuna inanmadık. Bunun Türk eğitim hayatında da bir bütün olduğuna inanıyoruz. Bir bireyin eğitimli olabilmesi için zihinsel, fiziksel, bedensel anlamda gelişmesi yeterli değil. Bunlar eşgüdümlü şekilde olursa topluma iyi bireyler yetiştirmiş oluruz. Dün yaptığımız gibi çok heyecanlı bir şekilde bireylerin yeteneklerine tutku ile bağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. THY Spor Kulübü ile profesyonel ortaklık için bir aradayız. Hem öğrenim hem eğitim alanında da eksik kalmasın istiyoruz. Öğrencilerimize güveniyoruz. Profesyonellerimize okul tarafına güveniyoruz. Hayallerimizin peşinde tutkuyla koşmaya devam ediyoruz. Bu birlikteliğin iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuz Kopuz: "Bu iş birliği ortak projelerle çok daha geniş kitlelere ulaşacak"

Yapılan iş birliği anlaşmasını çok faydalı olacağını inandığını dile getiren THY Spor Kulübü Genel Müdürü Yavuz Kopuz, "THY Spor Kulübü ile anlaşma neticesinde sporcularımıza daha yüksek hedefe ulaşması için eğitim desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece kulübümüz için değil, akademik anlamda kendi gelişimlerine katkıda bulunacağına inancım tam. Bu iş birliği çok faydalı olacaktır. Değerli bir kurumla bir araya gelmekten gururluyuz. Voleybol branşında kariyer edinmelerini, bizim tarafımızdan sağlanacak katkıyla ayakları yere basarak topluma katılacaklarına olan inancımız tam. Bu iş birliği her iki taraf için fırsat oluşturacak. Bu iş birliği ortak projelerle çok daha geniş kitlelere ulaşacak" şeklinde konuştu.

Ze Roberto: "Ligde en iyi yere ulaşabilmek için çok fazla çalışıyoruz"

Genel anlamda zor bir sezonun kendilerini beklediğini aktaran THY Voleybol Takımı Başantrenörü Ze Roberto, "Sultanlar Ligi'nde takımlar çok eşit seviyede. Birçok takım daha iyi seviyeye geldi. Ligde en iyi yere ulaşabilmek için çok fazla çalışıyoruz" dedi.

Roberta Ratzke: "Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum"

Kulübü ve ülkeyi temsil ettiği için gururlu olduğunu dile getiren THY takım kaptanı Roberta Ratzke, "Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Gençliğimde bir burs kazanmıştım. Dolayısıyla sizleri iyi anlayabiliyorum. Şu an çok şanslı hissediyorum. Sadece voleybol değil perde arkasında çok daha güzel işler yapılıyor. Genç sporculara her zaman daha çok çalışıp daha fazla antrenman yapmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Neriman Özsoy: "Kazandığım her şeyi voleybola borçluyum"

Gençlik döneminde kendisinin de burslu olarak okuduğunu ve kazandığı her şeyi voleybola borçlu olduğunu belirten THY oyuncularından Neriman Özsoy, "İş birliğinin sizler için neler anlam ifade ettiğini gelecekte daha iyi anlayacaksınız. Umarım siz de spora bizim hizmetlerimizden daha çok hizmet edersiniz" değerlendirmesinde bulundu.

THY altyapı takım kaptanı Kardelen Kaya ise 8 yıldır THY'de olduğunu aktararak, "Bu iş birliği çok önemli, çok mutluyum. Bizi keşfettikleri için kulübümüze, hocalarıma teşekkür ediyorum. Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor THY ve Okyanus Kolejleri'nden 4 Yıllık İş Birliği - Son Dakika

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