THY ve Okyanus Kolejleri'nden 4 Yıllık İşbirliği - Son Dakika
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Spor

THY ve Okyanus Kolejleri'nden 4 Yıllık İşbirliği

THY Spor Kulübü ve Okyanus Kolejleri, 4 yıllık işbirliği anlaşması imzaladı, gençlerin gelişimi hedefleniyor.

08.10.2024 15:47
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THY Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri arasında 4 yıllık işbirliği anlaşması imzalandı.

Okyanus Koleji Kemerburgaz Kampüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, THY Spor Kulübü Genel Müdürü Yavuz Kopuz, THY Voleybol Takımı Başantrenör Ze Roberto, oyuncular Roberta Ratzke ve Neriman Özsoy'un yanı sıra altyapı takım kaptanı Kardelen Kaya ile öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, işbirliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, "Kurum olarak kurulduğumuz günden bu yana eğitimin tek taraflı, sadece zihinsel gelişime dayanan bir şey olduğuna hiçbir zaman inanmadık. Her zaman bir bütün olarak hareket edilmesi gerektiğine inandık. Artık Türkiye'nin 32 noktasında yaklaşık 2 bin eğitim personeli ve 20 binin üzerinden öğrencimizle sahip olduğumuz vizyon ve tutkuyla hareket ediyoruz. İnşallah çok güzel işler yapacağız. Öğrencilerimize çok güveniyoruz. Hayallerimizin peşinden tutkuyla koşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Kopuz: "Gençlerimizi başarıya giden yolda destekleyeceğiz"

THY Spor Kulübü Genel Müdürü Yavuz Kopuz, Okyanus Koleji gibi değerli bir kurumla yan yana geldikleri için gururlu olduklarını belirterek "Yaptığımız anlaşma neticesinde sporcularımızın daha yüksek hedeflere ulaşması için bize bu desteği verdikleri için Okyanus Kolejleri'ne teşekkür ederiz. Sadece kulübümüz için değil gençlerimizin sportif ve akademik anlamda gelişimlerine katkıda bulunacağımıza inancımız tam. İşbirliğinin 4 yönlü gelişime destek olacağı için faydalı geçeceğine inanıyoruz. Bu işbirliği, her iki taraf için de birçok fırsat yaratacak. Gençlerimizi başarıya giden yolda destekleyeceğiz." diye konuştu.

THY Voleybol Takımı Başantrenörü Ze Roberto ise yapılan işbirliğinden mutluluk duyduğunu kaydederek "Bu yıl zor bir sezon olacak. Sultanlar Ligi bu sezon çok eşit seviyede. Birçok takım daha iyi seviyeye geldi. Sezonu en iyi yerde tamamlayabilmek için çok fazla çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Takım kaptanı Roberta Ratzke de kulübün bir parçası olduğu için gururlu olduğunu ifade ederek "Gençliğimde bir burs kazanmıştım. Dolayısıyla sizleri iyi anlayabiliyorum. Şu anda çok şanslı hissediyorum. Sadece voleybol değil, perde arkasında çok daha güzel işler yapılıyor. Genç sporculara her zaman daha çok çalışıp daha fazla antrenman yapmalarını öneriyorum." şeklinde konuştu.

Sahip olduğu imkanları voleybol sayesinde elde ettiğini dile getiren THY Voleybol Takımı oyuncularından Neriman Özsoy, "Ben de Roberta gibi burslu okudum. Bu projenin ne kadar önemli olduğunu, sizler için bunun ne ifade ettiğini gelecekte daha iyi anlayacaksınız. Bizi buraya layık görüp davet ettikleri için kendi başkanımız ile Okyanus Koleji sahibi, müdürleri ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı takımı kaptanı Kardelen Kaya ise "Bu işbirliği bizim için çok önemli ve değerli. Burada olmaktan mutluyuz. Ülkemizde bu tür örnekler çok az. Bizi keşfettikleri için THY Spor Kulübü ve Okyanus Koleji'ne teşekkür ederim. İlk hedefimiz Türkiye şampiyonu olup sonraki sezon dünya şampiyonasına gitmek." şeklinde görüş belirtti.

Yetenek merkezli eğitim modeli uygulayan Okyanus Kolejleri ile THY Spor Kulübü, söz konusu anlaşma sayesinde "Eğitim ve Sporda Birlikte Daha Yükseğe" mottosuyla 4 yıl boyunca işbirliği yapacak. Yeni eğitim-öğretim döneminde THY Spor Kulübünün yaşları 12 ile 17 arasında değişen altyapı oyuncuları, Okyanus Kolejleri'nde eğitimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA

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