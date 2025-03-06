THY Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yenildi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya deplasmanda 3-0 yenildi.
Novara'daki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan ve 77 dakika süren müsabakanın setlerini ev sahibi ekip 25-23, 25-18 ve 26-24 kazandı.
Yarı final rövanş mücadelesi, 13 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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