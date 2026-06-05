THY Voleybol Takımı İki Oyuncusuyla Ayrıldı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, oyuncular Işıl Öz ve Alondra Tapia ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda takımımızın formasını giyen Işıl Öz ve Alondra Tapia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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