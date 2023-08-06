Tigres Kalecisi Nahuel Guzman hakkında maçta büyü yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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Tigres Kalecisi Nahuel Guzman hakkında maçta büyü yaptığı iddia edildi

06.08.2023 00:55

Kuzey ve Orta Amerika Ligler Kupası son 32 turunda Tigres ve Vancouver Whitecaps arasında oynanan maçta, Tigres'in kalecisi Nahuel Guzman'ın ağzından çıkardığı uzun bir ipi kalenin içine bırakması büyü iddialarına yol açtı. Maç penaltılara gitti ve Tigres rakibini 5-3 mağlup ederken, penaltı atışları sırasında Guzman'ın büyü yaptığı iddia edildi.

Kuzey ve Orta Amerika Ligler Kupası son 32 turunda Tigres ve Vancouver Whitecaps arasında oynanan maçta, Tigres'in kalecisi Nahuel Guzman'ın ağzından çıkardığı uzun bir ipi kalenin içine bırakması büyü iddialarına yol açtı.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Kuzey ve Orta Amerika Ligler Kupası son 32 turunda Tigres ve Vancouver Whitecaps kozlarını paylaştı. Normal ve uzatma süresi 1-1 sonuçlanan maç penaltılara gitti.

BÜYÜ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Tigres rakibini penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederken, seri penaltı atışları sırasında Tigres kalecisi Nahuel Guzman'ın hareketi dikkatlerden kaçmadı. Penaltı atışları sırasında ağzından uzun bir ip çıkaran Guzman kalenin içine yerleştirdi. Bu hareketinden sonra penaltıyı kurtaran Nahuel Guzman'ın büyü yaptığı iddia edildi.

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SON DAKİKA: Tigres Kalecisi Nahuel Guzman hakkında maçta büyü yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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