Tim Matavz Bursaspor'dan ayrılıyor

Bursaspor'un en maliyetli futbolcusu Tim Matavz'ın takımda kalmak istemediğini yeşil-beyazlı yönetime açıkça söylediği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcu ile Güney Kıbrıs takımı Omonia'nın ilgilendiği de gelen bilgiler arasında.

Bursaspor'da yolların büyük ölçüde ayrıldığı Tim Matavz'ın da takımda kalmak istemediği öğrenildi. Antalya kampına götürülmeyen 34 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı takımda bundan sonra oynamak istemediğini yönetime bildirdi. Bursaspor yönetimi de Tim Matavz'la yolları ayırmak için tüm formülleri araştırıyor. Emin Adanur, basın toplantısında yaptığı açıklamada 450 bin Euro maliyetle yolların ayrılacağını işaret etmişti. Tim Matavz'la ilgili son durumu kulüp yetkililerinin yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Bu arada Tim Matavz'ın da Güney Kıbrıs ekibi Omonia ile anlaşma zemini aradığı iddia edildi. - BURSA