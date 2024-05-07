Timberwolves, Nuggets\'ı mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

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NBA Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-80'lik skorla yenerek seride 2-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yarı finalinde 2 maç oynandı. Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Ball Arena'da karşılaştığı Denver Nuggets'ı 26 sayı farkla 106-80 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 27 sayı, 12 ribaund, Anthony Edwards da 27 sayı, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Nuggets'ta ise Aaron Gordon'ın 20 sayısı ile Nikola Jokic'in 16 sayı, 16 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

Knicks, Pacers karşısında 1-0 öne geçti

Doğu Konferansı yarı finalinde ise New York Knicks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 121-117'lik skorla yenerek serinin ilk maçını kazandı. Knicks'te 43 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olan Jalen Brunson, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibinde Donte DiVincenzo 25 sayı, Josh Hart da 24 sayıyla katkı verdi. Pacers'ta ise Myles Turner 23, Pascal Siakam 19, T.J. McConnell de 18 sayıyla oynadı. - İSTANBUL