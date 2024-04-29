Timberwolves, Phoenix Suns'ı yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Timberwolves, Phoenix Suns'ı yenerek yarı finale yükseldi

Timberwolves, Phoenix Suns\'ı yenerek yarı finale yükseldi

Minnesota Timberwolves, NBA play-off ilk turunda Phoenix Suns'ı 122-116 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve Batı Konferansı yarı finaline adını yazdırdı. Anthony Edwards'ın 40 sayılık performansıyla öne çıkan Timberwolves, Devin Booker'ın 49 sayılık çabasına rağmen Suns'ı mağlup etti. Diğer maçlarda New York Knicks, Philadelphia 76ers'ı 97-92 mağlup ederek seride 3-1 öne geçerken, Los Angeles Clippers da Dallas Mavericks'i 116-111 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Indiana Pacers ise sakatlıkları nedeniyle eksik olan Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın bulunmadığı Milwaukee Bucks'ı 126-113 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

29.04.2024 10:11
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Phoenix Suns'ı 122-116 yenen Minnesota Timberwolves, seriyi 4-0 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'ı 4-0'lık seriyle "süpürdü" ve adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Anthony Edwards'ın 40 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle takımını sırtladığı Timberwolves'ta, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 10 ribaunt, Jaden McDaniels 18 sayı, Mike Conley 10 sayı, 7 asistle oynadı.

Suns'ta Devin Booker'ın 49 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kevin Durant 33 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Bradley Beal ve Jusuf Nurkic, 9'ar sayı kaydetti.

Brunson 47 sayı attı, Knicks seriyi 3-1 yaptı

Deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 97-92 mağlup eden New York Knicks, seride 3-1 öne geçti.

Knicks'te Jalen Brunson 47 sayı, 10 asist, 4 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. OG Anunoby 16 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Sixers'ta Joel Embiid 27 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Tyrese Maxey 23 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Kelly Oubre Jr 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Clippers, seriyi 2-2'ye getirdi

Dallas Mavericks'i deplasmanda 116-111 yenen Los Angeles Clippers, seriyi 2-2'ye getirdi.

Clippers'ta James Harden 33 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Paul George 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Ivica Zubac 13, Terance Mann 11 sayılık performans sergiledi.

Mavericks'te Kyrie Irving 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Luka Doncic 29 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Derrick Jones Jr. 14 sayı, 7 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Pacers, seride 3-1 öne geçti

Sakatlıkları nedeniyle Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın forma giymediği Milwaukee Bucks'ı 126-113 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

Pacers'ta Myles Turner 29 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Tyrese Haliburton 24 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Andrew Nembhard 15 sayı, 9 asistle oynadı.

Bucks'ta ise Brook Lopez 27 sayı, 9 ribaunt, Khris Middleton 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Malik Beasley 20 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

Kaynak: AA

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